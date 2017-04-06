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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29333794/
6 апреля 2017, 10:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетико» может пожаловаться в ФИФА на «Реал» из-за Тео Эрнандеса

Руководство мадридского «Атлетико» рассматривает возможность подачи жалобы в ФИФА на «Реал», сообщает AS.

Причиной этого является защитник «Алавеса» Тео Эрнандес. Трансферный лист игрока принадлежит «Атлетико», а цвета своей нынешней команды он защищает на правах аренды.
Сообщалось, что «Реал» договорился с игроком о переходе в стан «сливочных» за € 24 млн, что вызвало недовольство в «Атлетико». В клубе считают, что «Реал» действовал неправомерно, ведя переговоры с Эрнандесом. Согласно правилам ФИФА, клуб может вести переговоры с футболистом только за шесть месяцев до окончания его контракта с клубом, цвета которого он защищает в данный момент. А с «Атлетико» соглашение Эрнандеса в силе до лета 2021 года.

Федерация футбола Испании в свою очередь предписывает клубам официально уведомлять другие клубы, что они хотят вести переговоры с их игроками. В случае с «Реалом» это условие также не было соблюдено.

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