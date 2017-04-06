«Арсенал» заинтересован в услугах Комана

Футболист на правах аренды играет в «Баварии», а принадлежит «Ювентусу». При этом у мюнхенцев есть приоритетное право выкупа 20-летнего француза.



Telefoot сообщает, что представители «Арсенала» сделал запрос по поводу возможной покупки футболиста на тот случай, если Коман откажется оставаться в «Баварии». В текущем сезоне немецкой Бундеслиги нападающий лишь 7 раз в 15 матчах выходил на поле с первых минут.



Контракт с «Ювентусом» действует до лета 2019 года. Помимо «Арсенала», за Команом следят «Манчестер Сити» и «Челси».