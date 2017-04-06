Кайрат Боранбаев: Цхададзе без всяких сомнений продолжает работу в «Кайрате»
Руководитель алматинского «Кайрата» Кайрат Боранбаев в своем Instagram рассказал о дальнейшей судьбе в клубе наставника команды Кахабера Цхадазе, сообщает Sports.kz.
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«Хочу развеять последние слухи, связанные с местом тренера в “Кайрате”. Кахабер без всяких сомнений продолжает работу в клубе. У нас полное доверие к нему и никакие другие кандидатуры на этот пост мы не рассматриваем», — написал Боранбаев.
Хочу развеять последние слухи, связанные с местом тренера в «Кайрате». Кахабер без всяких сомнений продолжает работу в клубе. У нас полное доверие к нему и никакие другие кандидатуры на этот пост мы не рассматриваем .
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