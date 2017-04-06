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6 апреля 2017, 9:41 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Кайрат Боранбаев: Цхададзе без всяких сомнений продолжает работу в «Кайрате»

Руководитель алматинского «Кайрата» Кайрат Боранбаев в своем Instagram рассказал о дальнейшей судьбе в клубе наставника команды Кахабера Цхадазе, сообщает Sports.kz.

Руководитель <span class=error>алматинского</span> <span class=error>Кайрата</span> <span class=error>Кайрат</span> Боранбаев в своем Instagram рассказал о дальнейшей судьбе в клубе наставника команды <span class=error>Кахабера</span> Цхадазе сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Хочу развеять последние слухи, связанные с местом тренера в “Кайрате”. Кахабер без всяких сомнений продолжает работу в клубе. У нас полное доверие к нему и никакие другие кандидатуры на этот пост мы не рассматриваем», — написал Боранбаев.

Хочу развеять последние слухи, связанные с местом тренера в «Кайрате». Кахабер без всяких сомнений продолжает работу в клубе. У нас полное доверие к нему и никакие другие кандидатуры на этот пост мы не рассматриваем .

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