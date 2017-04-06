Гвардиола впервые в тренерской карьере потерпел шесть поражений в чемпионате за сезон

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Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «синих» дубль сделал Эден Азар (10-я и 35-я минуты). У «горожан» отличился Серхио Агуэро (26-я).

«Челси» с 72 очками после 30 матчей лидирует в чемпионате Англии, «Манчестер Сити» с 58 баллами идет четвертым.

Для Гардиолы это поражение стало шестым в текущем сезоне АПЛ. Ранее испанский специалист в своей тренерской карьере никогда не проигрывал такое количество матчей в чемпионате за сезон.

Кроме того, Гвардиола в качестве тренера впервые в карьере проиграл оба матча чемпионата одному сопернику. В матче первого круга «Сити» на своем поле уступил «Челси» со счетом 1:3. Ранее команды под руководством Гвардиолы еще никогда не проигрывали одному и тому же клубу в чемпионате два раза за один сезон.

Напомним, Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Ранее он работал в каталонской «Барселоне» и мюнхенской «Баварии».