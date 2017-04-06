Юрист, вернувший очки «Алтаю», представляет интересы «Атырау» в Швейцарии

Отвечая на вопрос корреспондента ATPress.kz по ситуации лишения девяти очков футбольного клуба «Атырау» за долги перед тренером Зораном Филиповичем и игроком Джонатаном, руководитель областного управления спорта напомнил, что эти долги идут с 2012 года. Но при этом Азамат Бекет подчеркнул, что, в свою очередь, у руководства ФК «Атырау» есть свои претензии.



— Потому что мы считаем, не все так, как описывается в решении республиканской федерации. Соответственно, это решение пришло из УЕФА. Поэтому нами в настоящее время заключен контракт с адвокатами, которые будут представлять наш клуб уже в Лозанне, в международном суде. Однозначно, мы не будем сидеть сложа руки. Конечно, мы понимаем, что это сказывается на настрое команды. Поэтому нами делается все, чтобы восстановить потерянные очки, — заявил Азамат Бекет.



Редакция ATPress.kz связалась с директором ФК «Атырау» Тимуром Нигимовым, который уточнил, что в международном арбитражном суде интересы футбольного клуба представляет российский спортивный юрист, имеющий соответствующую международную лицензию, — Михаил Прокопец из Москвы, который в прошлом году вернул девять очков футбольному клубу «Алтай».