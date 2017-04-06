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6 апреля 2017, 8:07 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Футболист «Наполи» забил гол первым касанием через 10 секунд после выхода на замену

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс забил гол первым касанием через десять секунд после выхода на замену.

Дрис Мертенс помог неаполитанцам обыграть Ювентус в ответном полуфинале Кубка Италии. Увеличить
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Бельгиец отличился на 61-й минуте ответного матч полуфинала Кубка Италии по футболу с «Ювентусом», сделав счет 2:1 в пользу неаполитанцев. Причем на поле Мертенс провел всего десять секунд, заменив Аркадиуша Милика.

Сама встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Наполи». В составе победителей голы помимо Мертенса голы забили Марек Гамшик (53-я минута) и Лоренцо Инсинье (67-я). У гостей дубль оформил экс-форвард неаполитанцев Гонсало Игуаин (32-я и 59-я).

Первый встреча этих команд в Турине завершилась победой «Ювентуса» со счетом 3:1. Таким образом, туринцы по сумме двух матчей вышли в финал Кубка Италии, где их соперником будет «Лацио». Финальная игра состоится 2 июня в Риме.

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