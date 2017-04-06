Футболист «Наполи» забил гол первым касанием через 10 секунд после выхода на замену

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Бельгиец отличился на 61-й минуте ответного матч полуфинала Кубка Италии по футболу с «Ювентусом», сделав счет 2:1 в пользу неаполитанцев. Причем на поле Мертенс провел всего десять секунд, заменив Аркадиуша Милика.

Сама встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Наполи». В составе победителей голы помимо Мертенса голы забили Марек Гамшик (53-я минута) и Лоренцо Инсинье (67-я). У гостей дубль оформил экс-форвард неаполитанцев Гонсало Игуаин (32-я и 59-я).

Первый встреча этих команд в Турине завершилась победой «Ювентуса» со счетом 3:1. Таким образом, туринцы по сумме двух матчей вышли в финал Кубка Италии, где их соперником будет «Лацио». Финальная игра состоится 2 июня в Риме.