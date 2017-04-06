Daily Star: Бывший футболист ЦСКА Муса был допрошен полицией Лестера
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Нападающий английского футбольного клуба «Лестер» Ахмед Муса был допрошен полицией по подозрению в нападении на свою жену. Об этом сообщает английская газета Daily Star.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщили изданию в полиции, нигериец после допроса был освобожден, никаких дисциплинарных действий к нему применено не было.
Муса перешел из московского ЦСКА в «Лестер» летом 2016 года. В текущем сезоне чемпионата Англии он провел 19 матчей, в которых забил два гола. После ухода с поста главного тренера команды Клаудио Раньери футболист суммарно провел на поле 14 минут.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter