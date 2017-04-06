Daily Star: Бывший футболист ЦСКА Муса был допрошен полицией Лестера

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Как сообщили изданию в полиции, нигериец после допроса был освобожден, никаких дисциплинарных действий к нему применено не было. Пресс-секретарь «Лестера» рассказал корреспонденту газеты, что в клубе знают о беседе 24-летнего футболиста с полицией, никаких санкций к футболисту в связи с этим не предусмотрено.

Муса перешел из московского ЦСКА в «Лестер» летом 2016 года. В текущем сезоне чемпионата Англии он провел 19 матчей, в которых забил два гола. После ухода с поста главного тренера команды Клаудио Раньери футболист суммарно провел на поле 14 минут.