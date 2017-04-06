Григория Суркиса переизбрали вице-президентом УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций вновь назначил одним из своих
вице-президентов футбольного функционера из Украины Григория Суркиса, сообщает Радио Свобода.
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Видимо, что-то случилось...
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Такое решение принято на 41-м очередном конгрессе УЕФА, который проходит в Хельсинки в Финляндии.
Кроме него,
Григорий Суркис занимает эту должность с 2013 года. В УЕФА до назначения одним из пяти
До 2012-го он был президентом Федерации футбола Украины.
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