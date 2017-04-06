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6 апреля 2017, 1:53 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Григория Суркиса переизбрали вице-президентом УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций вновь назначил одним из своих вице-президентов футбольного функционера из Украины Григория Суркиса, сообщает Радио Свобода.

Григорий <span class=error>Суркис</span> занимает пост <nobr>вице-президента</nobr> <span class=error>УЕФА</span> с 2013 года. Увеличить
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Такое решение принято на 41-м очередном конгрессе УЕФА, который проходит в Хельсинки в Финляндии.

Кроме него, вице-президентами стали Фернанду Гомеш (Португалия), Райнхард Гриндель (Германия), Анхель Мария Льона (Испания) и Карл-Эрик Нильссон (Швеция).

Григорий Суркис занимает эту должность с 2013 года. В УЕФА до назначения одним из пяти вице-президентов он был членом исполнительного комитета с 2004 года.

До 2012-го он был президентом Федерации футбола Украины.

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