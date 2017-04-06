Билич: Не нужно скрывать, что «Вест Хэм» ведёт битву за выживание
Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич после гостевого поражения от «Арсенала» (0:3) в матче 31-го тура английской
Премьер-лиги высказался о турнирном положении «молотобойцев». Команда потерпела пятое поражение кряду и располагается в пяти очках от зоны вылета.
«Конечно, мы в битве за выживание. Нам не нужно скрывать это. Это не
Ключевой момент — вернуть себе уверенность. Одна победа изменит для нас всё, потому что три очка на этом этапе сезона очень важны», — сказал Билич в эфире BBC Sport.
|5.04.2017 21:45
|основной раунд: 31-й тур
|Emirates Stadium
|Арсенал
|3:0
|Вест Хэм Юнайтед
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Арсен Венгер
|Славен Билич
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|7
|8
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|0
|11
|Фолы
|5
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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