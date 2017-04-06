Билич: Не нужно скрывать, что «Вест Хэм» ведёт битву за выживание

«Конечно, мы в битве за выживание. Нам не нужно скрывать это. Это не что-то негативное, это реальность. Я сказал игрокам забыть сегодняшний день — у нас впереди большие матчи. Очень важная игра предстоит со “Суонси Сити” в субботу. Мы боремся за сохранение статуса клуба Премьер-лиги. Мы должны начать выигрывать матчи.



Ключевой момент — вернуть себе уверенность. Одна победа изменит для нас всё, потому что три очка на этом этапе сезона очень важны», — сказал Билич в эфире BBC Sport.