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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29330542/
6 апреля 2017, 0:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Билич: Не нужно скрывать, что «Вест Хэм» ведёт битву за выживание

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич после гостевого поражения от «Арсенала» (0:3) в матче 31-го тура английской Премьер-лиги высказался о турнирном положении «молотобойцев». Команда потерпела пятое поражение кряду и располагается в пяти очках от зоны вылета.

«Конечно, мы в битве за выживание. Нам не нужно скрывать это. Это не что-то негативное, это реальность. Я сказал игрокам забыть сегодняшний день — у нас впереди большие матчи. Очень важная игра предстоит со “Суонси Сити” в субботу. Мы боремся за сохранение статуса клуба Премьер-лиги. Мы должны начать выигрывать матчи.

Ключевой момент — вернуть себе уверенность. Одна победа изменит для нас всё, потому что три очка на этом этапе сезона очень важны», — сказал Билич в эфире BBC Sport.

5.04.2017 21:45 основной раунд: 31-й тур Emirates Stadium
Арсенал 3:0 Вест Хэм Юнайтед
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Арсен Венгер Славен Билич
Голы
58′ Месут Езил 11
68′ Тео Уолкотт (М. Езил) 14
83′ Оливье Жиру (А. Окслейд-Чемберлен) 12
Составы
Эмилиано Мартинес 26
Габриэл Паулиста 5
Начо Монреаль 18
62′ Шкодран Мустафи 20
18′ Эктор Бельерин 24
Месут Езил 11
Гранит Джака 29
Алексис Санчес 7
81′ Мохамед Эль-Ненни 35
Аарон Рэмси 8
81′ Тео Уолкотт 14
Алекс Окслейд-Чемберлен 15
74′ Дэнни Уэлбек 23
Оливье Жиру 12
1 Даррен Рэндолф
19 Джеймс Коллинс
22 Сэмюэл Бирам 77′
23 Жозе Фонти
26 Артур Масуаку
8 Шейку Куяте
10 Мануэль Ланцини 39′
20 Андре Айю
16 Марк Нобл 80′
31 Эдмилсон Фернандес
30 Майкл Антонио 45′
11 Роберт Снодграсс
9 Энди Кэрролл 64′
15 Диафра Сако
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 7
8 Удары в створ 2
5 Угловые 0
11 Фолы 5
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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