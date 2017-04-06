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ЛУЧШИЙ ПРОТИВ ЛУЧШЕГО

Перед игрой главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардьолу спросили о его визави Антонио Конте. «На мой взгляд, он превосходен, — начал каталонец. — Может быть, Конте — лучший». После таких эпитетов итальянцу оставалось только растаять и расплыться в улыбке, ведь его назвал лучшим тот, кого многие болельщики считают лучшим.

Но Гвардьола часто применяет подобные трюки — накануне почти каждого матча можно услышать, как тренер «Сити» курит фимиам своему оппоненту. Может быть, это обычная вежливость, но подобные слова бесспорно расхолаживают. Правда, Конте было некогда расслабляться: в прошлом туре «Челси» сенсационно проиграл дома «Кристал Пэлас», хотя до этого одолеть «синих» в чемпионате не могла ни одна команда из нижней половины таблицы. Начало кризиса?

Ерунда. После паузы на международные матчи повсеместно происходят необъяснимые вещи вроде поражений лидера чемпионата Англии от аутсайдера, но спустя несколько дней ситуация выравнивается. Успокоить болельщиков поспешил Азар, открывший счет уже на десятой минуте. В ответ те затянули традиционную песенку этого сезона: «Мы собираемся выиграть лигу».

ЯВЛЕНИЕ РАНЬЕРИ

За первый гол «Челси» должен поблагодарить капитана «Сити» Компани — именно он сбил с толку Кабальеро, и вратарь не смог среагировать на удар Азара. Мы уже привыкли к тому, что бритоголовый защитник в последние годы больше лечится, чем играет — в этом чемпионате до среды Компани сыграл всего 116 минут. Тем удивительнее, что Гвардьола решил бросить капитана в бой с лидером с первых минут, хотя он не появлялся на поле аж с января. Впрочем, каталонец уже приучил всех к головокружительной ротации, граничащей с неадекватностью.

Такой же тренерский подход был у Клаудио Раньери в «Челси» — за это газетчики даже подарили ему непереводимое прозвище Tinkerman. Кстати, итальянец в это вечер посетил «Стэмфорд Бридж». Кажется, это первое появление Раньери на людях после увольнения из «Лестера».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">LIVE: Former Leicester and Chelsea boss Claudio Ranieri in attendance at Stamford Bridge <a href="https://t.co/AgbwmNN9Lo">https://t.co/AgbwmNN9Lo</a> <a href="https://t.co/bjrxZCH0tC">pic.twitter.com/bjrxZCH0tC</a></p>— MailOnline Sport (@MailSport) <a href="https://twitter.com/MailSport/status/849699951647100928">5 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Если экс-тренер «Челси» болел за свою бывшую команду, то на 26-й минуте он схватился за сердце: Куртуа неаккуратно выбил мяч на Сильву и отбил его удар прямо на Агуэро — 1:1.

ЛОНДОНСКИЙ «РОСТОВ»

Гвардьола после игры с «Арсеналом» решил немного остудить нападение «Сити» — если в том матче в основе вышло шесть номинальных атакующих хавбеков, то сейчас пять. Правда, Хесус Навас снова вышел на месте правого защитника — Гвардьоле, видимо, понравилась игра испанца на «Эмирейтс». Но на этот раз с фланга Наваса пришел второй гол: перепасовка игроков «Челси» на бровке привела к назначению пенальти за снос Педро. Кабальеро отбил удар Азара, но мяч отскочил обратно к бельгийцу.

В перерыве Конте разменял слабое звено «Челси», недавно выздоровевшего Зума, на Матича, хотя схема «Челси» не изменилась. Фактически таким ходом итальянец намеревался укрепить оборону, но эффект оказался обратным: «Сити» усилил натиск на чужие ворота и уже в начале второго тайма Компани чуть не исправился за помарку в первом тайме, но перекладина выручила Куртуа.

Фактически во втором тайме «Челси» отказался от атак в пользу сохранения текущего результата. Хозяева окончательно трансформировались в этакий лондонский «Ростов» и банально отбивались от «Манчестер Сити» на протяжении 45 минут. В первом круге подобная тактика принесла «Челси» победу, но тогда лондонцы играли на выезде, так что можно было оправдать их действия. Но на «Стэмфорд Бридж» лидер, у которого в распоряжении масса креативных футболистов, не имел права запираться на своей половине.

Победителей, конечно, не судят, хотя при иной доле везения «Манчестер Сити» мог сравнять счет, и Конте тут же был бы смешан с грязью едкой британской прессой — «Тоттенхэм» в параллельном матче победил и мог еще сократить отставание от первого места. Но «синие» взяли три очка в важной игре с одним из конкурентов и еще на шаг стали ближе к чемпионству.