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6 апреля 2017, 0:52 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Реал» без Роналду и Бэйла обыграл «Леганес» в чемпионате Испании по футболу

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Мадридский «Реал» обыграл «Леганес» со счетом 4:2 в гостевом матче чемпионата Испании по футболу.

Также в стартовом составе <span class=error>мадридцев</span> отсутствовали Карим <span class=error>Бензема</span> Тони <span class=error>Крос</span> и Лука <span class=error>Модрич</span>. Увеличить
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В составе столичной команды голы забили Хамес Родригес (15-я минута) и Альваро Мората (18, 23, 49). У хозяев отличились Габриэл (32) и Лусиано (34).

В стартовом составе «Реала» отсутствовали Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Карим Бензема, Тони Крос и Лука Модрич.

«Реал» продолжает лидировать в таблице с 71 очком, «Леганес» занимает 17-е место, имея в активе 27 очков.

5.04.2017 22:30 основной раунд: 30-й тур Estadio Municipal de Butarque
Леганес 2:4 Реал
Первый тайм: 2:3
Главные тренеры
Асьер Гаритано Зинедин Зидан
Голы
32′ Аппелт Пирес Габриэл 8
34′ Лусиану 20
10 Хамес Родригес (М. Асенсио) 15′
21 Альваро Мората (Фернандес Иглесиас Начо) 18′
21 Альваро Мората (М. Ковачич) 23′
21 Альваро Мората (Х. Родригес) 48′
Составы
Эррерин Буисан Яго 13
Диего Рико 15
85′ Унаи Бустинса 3
Мартин Мантовани 5
Димитриос Сиовас 22
дель Мармоль Рубен Перес 21
Давид Тимор 24
Лусиану 20
54′ Роберто Роман Тригеро Тито 2
Санчес Самуэль Гарсия 16
57′ 64′ Аппелт Пирес Габриэл 8
Альберто Буэно 10
84′ Александр Шимановски 11
Дарвин Мачис 7
1 Кейлор Навас
23 Луис да Силва Данилу
12 Виейра да Силва Марселу
4 Серхио Рамос
6 Фернандес Иглесиас Начо 90′
17 Лукас Васкес
14 Каземиру
20 Марко Асенсио
10 Хамес Родригес 72′
22 Франсиско Роман Иско
16 Матео Ковачич 81′
19 Лука Модрич
21 Альваро Мората 78′
18 Мариано Диас
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 18
3 Удары в створ 8
4 Угловые 4
14 Фолы 16
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Альфонсо Альварес Искиэрдо (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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