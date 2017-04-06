«Реал» без Роналду и Бэйла обыграл «Леганес» в чемпионате Испании по футболу
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Мадридский «Реал» обыграл «Леганес» со счетом 4:2 в гостевом матче чемпионата Испании по футболу.
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В составе столичной команды голы забили Хамес Родригес (15-я минута) и Альваро Мората (18, 23, 49). У хозяев отличились Габриэл (32) и Лусиано (34).
В стартовом составе «Реала» отсутствовали Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Карим Бензема, Тони Крос и Лука Модрич.
«Реал» продолжает лидировать в таблице с 71 очком, «Леганес» занимает 17-е место, имея в активе 27 очков.
|5.04.2017 22:30
|основной раунд: 30-й тур
|Estadio Municipal de Butarque
Главные тренеры
|Асьер Гаритано
|Зинедин Зидан
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|18
|3
|Удары в створ
|8
|4
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Альфонсо Альварес Искиэрдо (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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