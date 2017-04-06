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6 апреля 2017, 0:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сьон» с Митрюшкиным победил в серии пенальти и вышел в финал Кубка Швейцарии

В полуфинальном матче Кубка Швейцарии «Сьон» принимал на своём поле «Люцерн». Основное и дополнительное время матча завершились со счётом 0:0, а по пенальти сильнее оказались хозяева — 6:5.

В составе «Сьона» с первых минут на поле вышел российский вратарь Антон Митрюшкин, который помог своей команде и в серии послематчевых пенальти.

Таким образом, «Люцерн» своё участие в Кубке Швейцарии закончил, а «Сьон» вышел в финал турнира, в котором встретится с «Базелем».

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