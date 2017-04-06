«Сьон» с Митрюшкиным победил в серии пенальти и вышел в финал Кубка Швейцарии

В составе «Сьона» с первых минут на поле вышел российский вратарь Антон Митрюшкин, который помог своей команде и в серии послематчевых пенальти.



Таким образом, «Люцерн» своё участие в Кубке Швейцарии закончил, а «Сьон» вышел в финал турнира, в котором встретится с «Базелем».