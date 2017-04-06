«Бенфика» сыграла вничью с «Эшторилом», но пробилась в финал Кубка Португалии
В ответном матче полуфинала Кубка Португалии «Бенфика» принимала «Эшторил». Встреча проходила на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 3:3.
За «Бенфику» отличились Андре Каррильо, Андрия Живкович и Жонас, а в составе «Эшторил» забитые мячи на свой счёт записали Карлинос и Бруно Гомес, который оформил дубль.
Первый матч завершился победой «Бенфики» со счётом 2:1. Таким образом, «Эшторил» своё участие в турнире закончил, а лиссабонцы вышли в финал, где сыграют с «Виторией Гимарайнш».