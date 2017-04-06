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6 апреля 2017, 0:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бенфика» сыграла вничью с «Эшторилом», но пробилась в финал Кубка Португалии

В ответном матче полуфинала Кубка Португалии «Бенфика» принимала «Эшторил». Встреча проходила на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 3:3.

За «Бенфику» отличились Андре Каррильо, Андрия Живкович и Жонас, а в составе «Эшторил» забитые мячи на свой счёт записали Карлинос и Бруно Гомес, который оформил дубль.

Первый матч завершился победой «Бенфики» со счётом 2:1. Таким образом, «Эшторил» своё участие в турнире закончил, а лиссабонцы вышли в финал, где сыграют с «Виторией Гимарайнш».

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