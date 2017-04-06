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6 апреля 2017, 0:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гвардиола впервые в тренерской карьере потерпел 6 поражений за сезон в лиге

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, проиграв в гостевом матче 31-го тура чемпионата Англии «Челси» (1:2), потерпел своё шестое поражение в текущем сезоне АПЛ. В карьере испанского специалиста такое произошло впервые.

Также поражение от «Челси» в текущем сезоне английской Премьер-лиги стало вторым для «Манчестер Сити». В матче первого круга «горожане» на своём поле уступили со счётом 1:3. Ранее команды под руководством Гвардиолы ещё никогда не проигрывали одному и тому же клубу в чемпионате два раза за один сезон.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Ранее он работал в «Барселоне» и «Баварии».

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