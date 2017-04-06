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6 апреля 2017, 0:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ливерпуль» не сумел дома победить «Борнмут»

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» и «Борнмут» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».

«Вишни» вышли вперёд на 7-й минуте, когда точным ударом отметился Беник Афобе. За пять минут до конца первого тайма счёт сравнял Филиппе Коутиньо. На 59-й минуте красные впервые в этом матче повели в счёте — гол забил Дивок Ориги. Однако победный результат хозяева поля не удержали — на 87-й минуте счёт сравнял Джошуа Кинг.

В таблице английского чемпионата «Ливерпуль» (60 очков) располагается на третьей строчке, а «Борнмут» (35) занимает 13-е место.

5.04.2017 22:00 основной раунд: 31-й тур Anfield Road
Ливерпуль 2:2 Борнмут
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Юрген Клопп Эдди Хоуи
Голы
40′ Филиппе Коутинью 10
59′ Дивок Ориги 27
9 Беник Афобе 7′
17 Джошуа Кинг 87′
Составы
Симон Миньоле 22
Натаниел Клайн 2
Деян Ловрен 6
Рагнар Клаван 17
Джорджиньо Вайналдум 5
Джеймс Милнер 7
29′ Пеззини Лейва Лукас 21
Эмре Джан 23
Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину 11
Дивок Ориги 27
65′ Филиппе Коутинью 10
Жоэль Матип 32
1 Артур Боруц
2 Саймон Фрэнсис
3 Стив Кук
11 Чарли Дэниэлс
15 Адам Смит
8 Гарри Артер
32 Джек Уилшир
9 Беник Афобе
17 Джошуа Кинг
7 Марк Пью 83′
10 Макс Градель
33 Джордон Айб 61′
24 Райан Фрэйзер 90+1′
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 5
8 Удары в створ 2
7 Угловые 2
11 Фолы 8
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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