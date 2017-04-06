«Ливерпуль» не сумел дома победить «Борнмут»

«Вишни» вышли вперёд на 7-й минуте, когда точным ударом отметился Беник Афобе. За пять минут до конца первого тайма счёт сравнял Филиппе Коутиньо. На 59-й минуте красные впервые в этом матче повели в счёте — гол забил Дивок Ориги. Однако победный результат хозяева поля не удержали — на 87-й минуте счёт сравнял Джошуа Кинг.



В таблице английского чемпионата «Ливерпуль» (60 очков) располагается на третьей строчке, а «Борнмут» (35) занимает 13-е место.