«Ливерпуль» не сумел дома победить «Борнмут»
В матче 31-го тура английской
Премьер-лиги «Ливерпуль» и «Борнмут» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».
«Вишни» вышли вперёд на 7-й минуте, когда точным ударом отметился Беник Афобе. За пять минут до конца первого тайма счёт сравнял Филиппе Коутиньо. На 59-й минуте красные впервые в этом матче повели в счёте — гол забил Дивок Ориги. Однако победный результат хозяева поля не удержали — на 87-й минуте счёт сравнял Джошуа Кинг.
В таблице английского чемпионата «Ливерпуль» (60 очков) располагается на третьей строчке, а «Борнмут» (35) занимает 13-е место.
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Эдди Хоуи
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|5
|8
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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