«ПСЖ» разгромил «Авранш» и вышел в полуфинал Кубка Франции
В четвертьфинальном матче Кубка Франции «Авранш» принимал на своём поле «ПСЖ». Встреча проходила на стадионе «Мишель д`Орнано» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Лукас Моура, Хавьер Пасторе, а дубль оформил Атем
«Авранш» своё участие в Кубке Франции закончил, а парижане вышли в полуфинал турнира. Ранее путёвки в ½ финала также получили «Генгам», «Монако» и «Анже».
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