«ПСЖ» разгромил «Авранш» и вышел в полуфинал Кубка Франции

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Лукас Моура, Хавьер Пасторе, а дубль оформил Атем Бен-Арфа.



«Авранш» своё участие в Кубке Франции закончил, а парижане вышли в полуфинал турнира. Ранее путёвки в ½ финала также получили «Генгам», «Монако» и «Анже».