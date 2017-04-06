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6 апреля 2017, 0:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«ПСЖ» разгромил «Авранш» и вышел в полуфинал Кубка Франции

В четвертьфинальном матче Кубка Франции «Авранш» принимал на своём поле «ПСЖ». Встреча проходила на стадионе «Мишель д`Орнано» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Лукас Моура, Хавьер Пасторе, а дубль оформил Атем Бен-Арфа.

«Авранш» своё участие в Кубке Франции закончил, а парижане вышли в полуфинал турнира. Ранее путёвки в ½ финала также получили «Генгам», «Монако» и «Анже».

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