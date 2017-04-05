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5 апреля 2017, 23:57 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Ювентус» проиграл «Наполи», но вышел в финал Кубка Италии по футболу

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. «Ювентус» на выезде потерпел поражение от «Наполи» со счетом 2:3 в ответном матче Кубка Италии по футболу, но по сумме двух встреч вышел в финал турнира.

В решающем матче турнира туринский клуб сыграет с римским <span class=error>Лацио</span> Увеличить
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В составе победителей мячи забили Марек Гамшик (53-я минута), Дрис Мертенс (61) и Лоренцо Инсинье (67). За «Ювентус» дважды отличился бывший форвард неаполитанцев Гонсало Игуаин (32, 58).

Первая встреча команд завершилась победой «Ювентуса» со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух встреч в финал вышел туринский клуб.

В финале «Ювентус» сыграет с «Лацио», который был сильнее «Ромы».

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