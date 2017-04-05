«Арсенал» разгромил «Вест Хэм», «Тоттенхэм» вырвал победу у «Суонси»

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Голами отметились Месут Озил, Тео Уолкотт и Оливье Жиру. Благодаря этой победе «Арсенал» поднялся на пятое место в таблице, обойдя «Манчестер Юнайтед». В активе команд одинаковое количество очков, и «канониры» опережают манкунианцев по дополнительным показателям.



«Тоттенхэм Хотспур» в гостевом матче с «Суонси Сити» сумел вырвать победу, забив три мяча в конце второго тайма. До 88-й минуты «шпоры» проигрывали 0:1. Счёт сравнял Дели Алли, на первой компенсированной минуте Сон Хын Мин вывел гостей вперёд, а на четвёртой окончательный результат в пользу лондонской команды установил Кристиан Эриксен.

«Саутгемптон» дома одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» (3:1), а «Халл Сити» на своём поле был сильнее «Мидлсбро» (4:2) и благодаря этой победе покинул зону вылета.