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5 апреля 2017, 23:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Арсенал» разгромил «Вест Хэм», «Тоттенхэм» вырвал победу у «Суонси»

В матче 31-го тура АПЛ «Арсенал» на своём поле со счётом 3:0 разгромил «Вест Хэм Юнайтед», потерпевший пятое поражение кряду.

В матче 31-го тура <span class=error>АПЛ</span> Арсенал на своём поле со счётом 3:0 разгромил <span class=error>Вест</span> <span class=error>Хэм</span> Юнайтед потерпевший пятое поражение кряду. Увеличить
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Голами отметились Месут Озил, Тео Уолкотт и Оливье Жиру. Благодаря этой победе «Арсенал» поднялся на пятое место в таблице, обойдя «Манчестер Юнайтед». В активе команд одинаковое количество очков, и «канониры» опережают манкунианцев по дополнительным показателям.

«Тоттенхэм Хотспур» в гостевом матче с «Суонси Сити» сумел вырвать победу, забив три мяча в конце второго тайма. До 88-й минуты «шпоры» проигрывали 0:1. Счёт сравнял Дели Алли, на первой компенсированной минуте Сон Хын Мин вывел гостей вперёд, а на четвёртой окончательный результат в пользу лондонской команды установил Кристиан Эриксен.

«Саутгемптон» дома одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» (3:1), а «Халл Сити» на своём поле был сильнее «Мидлсбро» (4:2) и благодаря этой победе покинул зону вылета.

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