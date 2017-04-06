Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29330212/
6 апреля 2017, 0:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Азара принёс «Челси» победу над «Манчестер Сити»

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» со счётом 2:1 обыграл «Манчестер Сити».

В матче 31-го тура английской <nobr>Премьер-лиги</nobr> на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне <span class=error>Челси</span> со счётом 2:1 обыграл Манчестер Сити. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На 10-й минуте Эден Азар вывел синих вперёд. Отыгрались «горожане» на 26-й минуте благодаря точному удару Серхио Агуэро. На 34-й минуте хозяева поля получили право на пенальти — удар Азара с 11-метровой отметки отразил Вилли Кабальеро, но бельгиец был первым на добивании и всё-таки поразил ворота гостей.

«Челси» лидирует в таблице английского чемпионата, имея в активе 72 очка. «Манчестер Сити» с 58 очками располагается на четвёртой строчке.

5.04.2017 22:00 основной раунд: 31-й тур Stamford Bridge
Челси 2:1 Манчестер Сити
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Антонио Конте Хосеп Гвардьола
Голы
10′ Эден Азар (С. Аспиликуэта) 10
35′ Эден Азар 10
10 Серхио Агуэро 26′
Нереализованные пенальти
35′ Э. Азар 10
Составы
Тибо Куртуа 13
Гэри Кэйхилл 24
Морейра Маринью Давид Луиз 30
Сесар Аспиликуэта 28
Маркос Алонсо 3
90+3′ Н`Голо Канте 7
Родригес Педро 11
Диегу Коста 19
46′ Курт Зума 5
Неманья Матич 21
81′ Сеск Фабрегас 4
Виллиан 22
90′ Эден Азар 10
Рубен Лофтус-Чик 14
13 Вилли Кабальеро
15 Гонсалес Хесус Навас
22 Гаэль Клиши 52′
4 Венсан Компани 83′
24 Джон Стоунс
21 Давид Сильва
10 Серхио Агуэро
18 Фабиан Делф 77′
25 Фернанду Луиз Роса Фернандинью
17 Кевин Де Брейне 79′
7 Рахим Стерлинг
19 Лерой Сане 85′
9 Нолито
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 6
2 Угловые 8
9 Фолы 14
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!