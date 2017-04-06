Дубль Азара принёс «Челси» победу над «Манчестер Сити»
В матче 31-го тура английской
Премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» со счётом 2:1 обыграл «Манчестер Сити».
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На 10-й минуте Эден Азар вывел синих вперёд. Отыгрались «горожане» на 26-й минуте благодаря точному удару Серхио Агуэро. На 34-й минуте хозяева поля получили право на пенальти — удар Азара с 11-метровой отметки отразил Вилли Кабальеро, но бельгиец был первым на добивании и
«Челси» лидирует в таблице английского чемпионата, имея в активе 72 очка. «Манчестер Сити» с 58 очками располагается на четвёртой строчке.
|5.04.2017 22:00
|основной раунд: 31-й тур
|Stamford Bridge
|Челси
|2:1
|Манчестер Сити
|Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Хосеп Гвардьола
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|6
|2
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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