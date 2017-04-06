Дубль Азара принёс «Челси» победу над «Манчестер Сити»

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На 10-й минуте Эден Азар вывел синих вперёд. Отыгрались «горожане» на 26-й минуте благодаря точному удару Серхио Агуэро. На 34-й минуте хозяева поля получили право на пенальти — удар Азара с 11-метровой отметки отразил Вилли Кабальеро, но бельгиец был первым на добивании и всё-таки поразил ворота гостей.



«Челси» лидирует в таблице английского чемпионата, имея в активе 72 очка. «Манчестер Сити» с 58 очками располагается на четвёртой строчке.