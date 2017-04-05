Палкин: «Шахтёр» выходит в полуфинал Кубка Украины, но особой радости нет

«Несмотря на то что «Шахтёр» выходит в полуфинал, особой радости я не испытываю. Хотелось бы, чтобы победитель определялся на поле, а не в кабинетах. С другой стороны, я поддерживаю решение о запрете проведения матча на стадионе «Локомотив», принятое совместно представителями ФФУ и УПЛ. Этот эпизод может стать поворотным в истории реформирования нашего футбола. Я уверен, только решительные действия могут обеспечить порядок и создать предпосылки для развития. Инфраструктура, качественные поля — это фундамент, на котором можно строить команду с долгосрочной перспективой.



Отдельно хотел бы обратить внимание на деструктивную позицию президента полтавского клуба. У него была прекрасная возможность провести матч на стадионе «Ворсклы». Пришло бы гораздо больше болельщиков, матч можно было бы провести в вечернее время при качественном освещении, опять же в интересах зрителей и, наконец, продать билеты, а вырученные средства направить на улучшение качества газона на стадионе «Локомотив». К сожалению, этого всего не произошло. И пострадали прежде всего болельщики. В Ахтырке, в отличие от Полтавы, с прошлого года были сделаны правильные выводы, и благодаря действиям руководства клуба «Нефтяник» матч состоится на хорошем газоне.

Сейчас мы стоим перед выбором: или мы идём на поводу у безответственных собственников клубов, шантажирующих футбольную общественность, вносящих своими необдуманными действиями хаос, и, девальвируя принципы и ценности, опускаемся на самое дно, при этом разрушаем всю систему окончательно, или, руководствуясь здравым смыслом, принимаем болезненные решения и удерживаем планку качества на уровне, достойном страны, стремящейся к европейским стандартам", — написал Палкин в «Фейсбуке».