«Осасуна» обыграла «Алавес», прервав 21-матчевую серию без побед в Примере

Единственный мяч на 88-й минуте встречи записал на свой счёт Алехандро Беренгер. Таким образом, команда из Памплоны прервала 21-матчевую серию без побед в Примере. Последний раз «Осасуна» побеждала в чемпионате Испании «Эйбар» (3:2) в матче 8-го тура 17 октября.



«Осасуна» (14 очков) располагается на последней 20-й строчке в турнирной таблице, «Алавес» (40) находится на 11-й позиции.



В других матчах дня, которые проходили параллельно, хихонский «Спортинг» на своём поле уступил «Малаге» (0:1), а «Депортиво» дома сыграл вничью с «Гранадой» (0:0).