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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29330162/
5 апреля 2017, 23:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Осасуна» обыграла «Алавес», прервав 21-матчевую серию без побед в Примере

В матче 30-го тура чемпионата Испании «Алавес» принимал на своём поле «Осасуну». Встреча проходила на стадионе «Мендисорроса» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч на 88-й минуте встречи записал на свой счёт Алехандро Беренгер. Таким образом, команда из Памплоны прервала 21-матчевую серию без побед в Примере. Последний раз «Осасуна» побеждала в чемпионате Испании «Эйбар» (3:2) в матче 8-го тура 17 октября.

«Осасуна» (14 очков) располагается на последней 20-й строчке в турнирной таблице, «Алавес» (40) находится на 11-й позиции.

В других матчах дня, которые проходили параллельно, хихонский «Спортинг» на своём поле уступил «Малаге» (0:1), а «Депортиво» дома сыграл вничью с «Гранадой» (0:0).

5.04.2017 21:30 основной раунд: 30-й тур Mendizorroza
Алавес 0:1 Осасуна
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Маурисио Пеллегрино Петар Васильевич
Голы
11 Алехандро Беренгер (Г. Чаушич) 88′
Составы
Фернандо Флорес Пачеко 1
80′ Родригу Эли 2
Руано Дельгадо Алексис 4
Маркос Льоренте 6
50′ Оскар Ромеро 10
Александр Катаи 25
Кристиан Сантос 9
82′ Франсиско Фемения Кико 21
62′ 71′ Карнеро Рауль Гарсия 3
Тео Эрнандес 15
35′ 78′ Даниель Торрес 16
Силва Дейверсон 20
61′ Ненад Крстичич 23
Перес Ибаи Гомес 11
25 Сальваторе Сиригу
5 Давид Гарсия
16 Хуан Рафаэль Фуэнтес
21 Карлос Клерк
6 Санхурху Мате Ойер 32′
8 Горан Чаушич
35 Мигель Олавиде
19 Кенан Кодро
14 Фаусто Тьенса 71′
40 Луис I Переа
20 Мигель Анхель Де лас Куэвас 69′
34 Айтор Буньюэль
7 Серхио Леон 77′
11 Алехандро Беренгер
Статистика
5 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 6
5 Угловые 1
20 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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