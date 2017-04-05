Президент УПЛ: Считаем «Полтаву» виновником срыва матча с «Шахтёром»

«Получили рапорт инспектора матча, в котором говорится, что поле находится в неудовлетворительном состоянии. Было предложение о переносе матча на стадион “Ворсклы”, но нам не пошли навстречу. Дирекция УПЛ напишет письмо в КДК с просьбой признать матч несостоявшимся по вине хозяев поля — это уже нельзя считать форс-мажором, так как все заранее знали, что матч состоится на этом стадионе. У клуба было достаточно времени, чтобы подготовить поле», — цитирует Генинсона ua.tribuna.com со ссылкой на телеканал «Футбол 1».