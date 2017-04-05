Президент УПЛ: Считаем «Полтаву» виновником срыва матча с «Шахтёром»
Президент украинской
Премьер-лиги Владимир Генинсон подтвердил, что «Полтаве» грозит техническое поражение в матче ¼ финала Кубка Украины с «Шахтёром», поскольку клуб отказался переносить игру с домашнего стадиона, поле которого находится в неудовлетворительном состоянии.
«Получили рапорт инспектора матча, в котором говорится, что поле находится в неудовлетворительном состоянии. Было предложение о переносе матча на стадион “Ворсклы”, но нам не пошли навстречу. Дирекция УПЛ напишет письмо в КДК с просьбой признать матч несостоявшимся по вине хозяев поля — это уже нельзя считать
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