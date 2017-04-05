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5 апреля 2017, 23:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Президент УПЛ: Считаем «Полтаву» виновником срыва матча с «Шахтёром»

Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон подтвердил, что «Полтаве» грозит техническое поражение в матче ¼ финала Кубка Украины с «Шахтёром», поскольку клуб отказался переносить игру с домашнего стадиона, поле которого находится в неудовлетворительном состоянии.

«Получили рапорт инспектора матча, в котором говорится, что поле находится в неудовлетворительном состоянии. Было предложение о переносе матча на стадион “Ворсклы”, но нам не пошли навстречу. Дирекция УПЛ напишет письмо в КДК с просьбой признать матч несостоявшимся по вине хозяев поля — это уже нельзя считать форс-мажором, так как все заранее знали, что матч состоится на этом стадионе. У клуба было достаточно времени, чтобы подготовить поле», — цитирует Генинсона ua.tribuna.com со ссылкой на телеканал «Футбол 1».

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