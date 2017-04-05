Румменигге и Аньелли стали полноправными членами исполнительного комитета УЕФА
Представители Ассоциации европейских клубов стали полноправными членами исполнительного комитета УЕФА. Данное решение было принято конгрессом УЕФА в Хельсинки.
С сентября 2015 года председатель правления «Баварии» и глава ECA
«Включение в состав исполнительного комитета УЕФА представителей клубов в качестве полноправных членов — это важная и справедливая мера, которая даст ещё больше веса европейскому клубному футболу в будущем. Клубы — основа футбола и теперь будут непосредственно участвовать в процессе принятия решений. Мы приветствуем это решение и с нетерпением ждём продуктивного и серьёзного сотрудничества с представителями УЕФА», — приводит слова Румменигге официальный сайт ECA.
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