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5 апреля 2017, 23:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Румменигге и Аньелли стали полноправными членами исполнительного комитета УЕФА

Представители Ассоциации европейских клубов стали полноправными членами исполнительного комитета УЕФА. Данное решение было принято конгрессом УЕФА в Хельсинки.

С сентября 2015 года председатель правления «Баварии» и глава ECA Карл-Хайнц Румменигге, а также член исполнительного комитета ECA и президент «Ювентуса» Андреа Аньелли посещали заседания исполкома УЕФА в качестве кооптированных членов. Теперь Румменигге и Аньелли получили право голосовать.

«Включение в состав исполнительного комитета УЕФА представителей клубов в качестве полноправных членов — это важная и справедливая мера, которая даст ещё больше веса европейскому клубному футболу в будущем. Клубы — основа футбола и теперь будут непосредственно участвовать в процессе принятия решений. Мы приветствуем это решение и с нетерпением ждём продуктивного и серьёзного сотрудничества с представителями УЕФА», — приводит слова Румменигге официальный сайт ECA.

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