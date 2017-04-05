«РБ Лейпциг» победил «Майнц» и сократил отставание от «Баварии» до 10 очков

Что касается остальных результатов тура, то «Вольфсбург» дома с минимальным счётом уступил «Фрайбургу», «Байер» в гостях со счётом 2:0 выиграл у «Дармштадта», «Боруссия» в Мёнхенгладбахе победила «Герту» (1:0), а «Ингольштадт» на выезде оказался сильнее «Аугсбурга» (3:2).