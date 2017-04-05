«РБ Лейпциг» победил «Майнц» и сократил отставание от «Баварии» до 10 очков
В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» в гостях победил со счётом 3:2 «Майнц». Идущий на втором месте в таблице чемпионата «РБ Лейпциг» благодаря своей победе и вчерашнему поражению «Баварии» от «Хоффенхайма» (0:1) сократил отрыв от лидирующих мюнхенцев до 10 очков.
Что касается остальных результатов тура, то «Вольфсбург» дома с минимальным счётом уступил «Фрайбургу», «Байер» в гостях со счётом 2:0 выиграл у «Дармштадта», «Боруссия» в Мёнхенгладбахе победила «Герту» (1:0), а «Ингольштадт» на выезде оказался сильнее «Аугсбурга» (3:2).
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