УЕФА против «пенсионеров» и топ-клубов

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Конгресс УЕФА — такой своеобразный футбольный съезд главных футбольных чиновников 55 стран: президентов и генеральных секретарей национальных федераций. Как правило, проходит он один-два раза в год и решает все накопившиеся к данному времени вопросы.

Если вопросы не хотят копиться, а требуют решения «здесь и сейчас», организуется внеочередной конгресс, который инициируется исполкомом или заявлением не менее чем пятой части национальных федераций.

Текущее мероприятие не такое, это все-таки очередной конгресс, которые обычно решают текущие рабочие вопросы, в том числе и выборов в руководящие органы. Последнее, а также ратификация реформ, направленных на то, чтобы сделать УЕФА более прозрачной структурой, и было главным в нынешней повестке.

Последнее важно в свете скандалов, отгремевших в предыдущие два года и оставивших на обочине мирового футбола его бывших лидеров — Жерома Вальке, Зеппа Блаттера и потянутого им за компанию ко дну Мишеля Платини. Грустной шуткой, иллюстрирующей происходившее, можно считать материал Daily Mail, вышедший 1 апреля, из которого следует, что на расследование по коррупции внутри ФИФА организация потратила порядка 80 миллионов фунтов стерлингов.

Футбольные же встречи начались в Хельсинки во вторник с заседания исполкома УЕФА, который принял решение о том, что с сезона-2018/19 финал Лиги Европы УЕФА будет проводиться на той же неделе, что и финал Лиги чемпионов.

Идея тут в том, чтобы решающие матчи европейских турнирах состоялись тогда, когда все национальные чемпионаты уже финишировали — такая кульминация сезона.

Финалы будут проходить, как и сейчас, в двух разных городах, при этом главный матч Лиги Европы будет предшествовать сражению двух лучших в Лиге чемпионов. Так, финал Лиги Европы в 2019 году пройдет в среду, 29 мая.

Прошелся исполком УЕФА и по вопросам мини-футбола (или футзала, как он официально называется в международных документах). Было решено, что с 2022 года чемпионат Европы по футзалу будет проводиться каждые четыре года вместо двух, а участвовать в нем будут 16 сборных, а не 12, как сейчас.

Тут полная аналогия с «большим братом»: крупный турнир будет проводиться раз в два года, и это для европейских сборных будет либо Евро, либо чемпионат мира.

Отбор на Евро-2022 стартует в 2020 году, а чемпионат Европы-2020 проводиться не будет.

Зато с 2019-го раз в два года будет проходить европейское первенство для женских команд. Вот только пока в них планируется участие всего четырех сборных в финальной стадии — есть куда расти и развиваться.

По-братски большой футбол поделится с младшим и названием главного клубного турнира: Лига чемпионов теперь будет и в мини-футболе — так с сезона-2018/18 будет называться нынешний Кубок УЕФА.

Кроме того, три лучшие по рейтингу страны— а на данный момент в это число входит и Россия — смогут заявлять в этот турнир по две команды.

Президент Ассоциации мини-футбола России и член комитета УЕФА по футзалу Эмиль Алиев назвал 4 апреля историческим днем для представляемого вида спорта, который, по его мнению, сделал шаг по направлению к включению в олимпийскую программу.

«Структура международных соревнований приблизилась практически к идеальной модели, которая позволит всем федерациям выйти на новый уровень развития по всем указанным направлениям. С учетом присутствия футзала в программе юношеских Олимпийских Игр 2018 года можно предположить, что наш путь к главной Олимпиаде стал существенно короче, — приводит слова Алиева пресс-служба РФС.

А среда, главный рабочий день конгресса УЕФА, начался с того, что все присутствующие почтили минутой молчания память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга.

Заседание же было отмечено пламенной речью президента организации Александера Чеферина о борьбе за все хорошее в футболе против всего плохого, основным лейтмотивом которой стали слова «Хватит бояться!».

Чего именно нужно перестать бояться, в долгой его речи конкретизировано не было, но, по всей видимости, имелась в виду реформа, предложенная президентом УЕФА на одобрение конгрессу. Многие ее пункты для стороннего наблюдателя выглядят бюрократическими изысками, но, наверное, преследуют благие цели.

«Мы понимаем, что эти меры далеки от простых футбольных болельщиков, но они необходимы, чтобы восстановить наш имидж, восстановить доверие и укрепить нашу легитимность, — пояснил сам Чеферин.

Но есть среди предложенных им пунктов реформы и те, которые очевидны:

— Ограничить срок полномочий президента УЕФА и членов исполкома УЕФА тремя периодами по четыре года;.

— Кандидаты в исполком УЕФА должны быть действующими чиновниками национальных футбольных федераций (президент, вице-президент, генеральный секретарь или исполнительный директор).

Наверное, именно здесь Чеферин призвал своих коллег «не бояться», ведь футбольной бюрократии было предложено проголосовать, что называется, против себя: 12 лет — вполне «рабочий» период, чтобы не «прирасти» к креслу, а второй из приведенных выше пунктов подразумевает, что исполком УЕФА не станет «заслуженной пенсией» для людей, уже не влияющих на процесс принятия решений в своих странах.

В этом смысле 49-летний словенец, только в прошлом году возглавивший УЕФА, действительно совершает переворот. И делает это столь убедительно, что его реформу вслед за исполкомом в феврале поддержали сейчас и представители всех 55 стран, участвовавших в конгрессе.

Вообще, решения Чеферина на своем посту выглядят как действия рационального менеджера, а не футбольного политика, подверженного конъюнктуре. Даже по вопросу возобновившегося в последнее время спора УЕФА с Ассоциации европейских футбольных клубов (ECA), настаивающей на организации вместо Лиги чемпионов европейской суперлиги с участием только топ-клубов, он начал свой ответ со слов: «Буду говорить об этом спокойно и бесстрастно, но твердо и решительно».

«Это не соответствует нашим ценностям и идеалам. Деньги не решают все», — заявил он в ответ элите клубного футбола.

При этом с деньгами у УЕФА как раз все в порядке: в текущем финансовом цикле организация выделит национальным ассоциациям дополнительно по одному миллиону евро, что стало возможным благодаря великолепным финансовым показателям турниров среди сборных. По словам президента, подобное финансирование продолжится в будущем.

«УЕФА существует не для того, чтобы накапливать богатства в ситуации, когда ассоциациям трудно развивать футбол в отдаленных уголках своих территорий.

В то время как общество становится все более индивидуалистичным, солидарность должна быть заложена в ДНК УЕФА, — заявил Чеферин.

Из финансового отчета, опубликованного на сайте УЕФА, следует, что организации за сезона-2015/16 составила 102,1 миллиона евро, а общий доход повысился с данными за предыдущий финансовый год вдвое, составив 4,58 миллиарда евро.

Конечно, основной статьей доходов союза стал Евро-2016, тогда как годом раньше такой крупный турнир не проводился, к тому же впервые в истории участие в нем приняли 24 сборные.

В итоге доходы УЕФА от его проведения составили 1,92 миллиарда — на полмиллиарда больше, чем от Евро-2012.

Наконец, на конгресс УЕФА состоялись выборы европейских членов Совета ФИФА — трех на четырехлетний срок и одного на двухлетний. Среди них мог быть и глава РФС и вице премьер России Виталий Мутко, но в марте он не прошел проверку на соответствие требованиям ФИФА и потерял возможность баллотироваться в ее руководящий орган.

В итоге от Европы в Совет ФИФА были избраны венгр Шандор Чаньи, киприот Костакис Куцокумнис и черногорец Деян Савичевич, а также на два года немец Рейнхард Гриндель.