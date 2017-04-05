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5 апреля 2017, 22:43 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Барселона» разгромила «Севилью» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. «Барселона» обыграла «Севилью» со счетом 3:0 в домашнем матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Увеличить
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Мячи забили Луис Суарес (25-я минута) и Лионель Месси (28, 33). На 90-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Витоло, получивший вторую желтую карточку.

«Барселона» набрала 69 очков в 30 играх и обошла в турнирной таблице «Реал», у которого на одно очко меньше и два матча в запасе. «Севилья» с 58 очками располагается на четвертой строчке.

В следующем туре «Барселона» 8 апреля на выезде сыграет с «Малагой», «Севилья» в тот же день примет «Депортиво».

5.04.2017 20:30 основной раунд: 30-й тур Camp Nou
Барселона 3:0 Севилья
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Энрике Луис Хорхе Сампаоли
Голы
25′ Луис Суарес 9
28′ Лионель Месси (Л. Суарес) 10
33′ Лионель Месси 10
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Хавьер Маскерано 14
Самюэль Юмтити 23
Андрес Иньеста 8
Лионель Месси 10
Серхи Роберто 20
71′ Серхио Бускетс 5
да Силва Сантос Неймар 11
15′ 77′ Жерар Пике 3
Люка Динь 19
78′ 80′ Иван Ракитич 4
84′ Карлес Аленья 28
65′ Луис Суарес 9
Пако Алькасер 17
1 Серхио Рико
25 Феррейра Филью Мариану
18 Серхио Эскудеро
5 Клеман Лангле
21 Николас Пареха
20 Виктор Мачин Перес Витоло 57′ 90+1′
15 Стивен Н`Зонзи
11 Карлос Хоакин Корреа
24 Габриэль Меркадо 45′
4 Матиас Краневиттер
10 Самир Насри 45′
17 Пабло Сарабия
8 Висенте де ла Фуэнте Иборра 76′ 38′
16 Стеван Йоветич
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 3
4 Угловые 4
16 Фолы 13
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Карлос Клос Гомес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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