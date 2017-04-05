«Барселона» разгромила «Севилью» в матче чемпионата Испании

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Мячи забили Луис Суарес (25-я минута) и Лионель Месси (28, 33). На 90-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Витоло, получивший вторую желтую карточку.

«Барселона» набрала 69 очков в 30 играх и обошла в турнирной таблице «Реал», у которого на одно очко меньше и два матча в запасе. «Севилья» с 58 очками располагается на четвертой строчке.

В следующем туре «Барселона» 8 апреля на выезде сыграет с «Малагой», «Севилья» в тот же день примет «Депортиво».