«Барселона» разгромила «Севилью» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. «Барселона» обыграла «Севилью» со счетом 3:0 в домашнем матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Мячи забили Луис Суарес (25-я минута) и Лионель Месси (28, 33). На 90-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Витоло, получивший вторую желтую карточку.
«Барселона» набрала 69 очков в 30 играх и обошла в турнирной таблице «Реал», у которого на одно очко меньше и два матча в запасе. «Севилья» с 58 очками располагается на четвертой строчке.
В следующем туре «Барселона» 8 апреля на выезде сыграет с «Малагой», «Севилья» в тот же день примет «Депортиво».
Главные тренеры
|Энрике Луис
|Хорхе Сампаоли
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Карлос Клос Гомес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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