«Лион» разгромил «Мец» в переигровке матча 16-го тура чемпионата Франции по футболу
МОСКВА, 5 апр —
Р-Спорт. Футболисты «Лиона» разгромили «Мец» в переигровке матча 16-го тура чемпионата Франции, который ранее был сорван из-за поведения болельщиков.
Матч между «Мецом» и «Лионом» изначально должен был состояться 3 декабря, но был прерван на 28-й минуте по вине болельщиков хозяев поля, попавших петардой в голкипера «Лиона» Антони Лопеша. Арбитр встречи прервал матч и увел игроков с поля, а через час принял решение не возобновлять игру.
Матч, прошедший в среду в Меце, завершился победой гостей со счетом 3:0. Голы на свой счет записали Александр Ляказетт (59-я минута), Жордан Ферри (87) и Корантен Толиссо (90).
«Лион» набрал 54 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице, «Мец» с 35 баллами идет 14-м.
Следующий матч «Лион» проведет 8 апреля дома против «Лорьяна». «Мец» в этот же день сыграет на выезде с «Бордо».
Главные тренеры
|Филипп Хиншбергер
|Брюно Женезьо
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|18
|3
|Удары в створ
|6
|7
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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