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5 апреля 2017, 22:24 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Лион» разгромил «Мец» в переигровке матча 16-го тура чемпионата Франции по футболу

МОСКВА, 5 апр — Р-Спорт. Футболисты «Лиона» разгромили «Мец» в переигровке матча 16-го тура чемпионата Франции, который ранее был сорван из-за поведения болельщиков.

Матч между «Мецом» и «Лионом» изначально должен был состояться 3 декабря, но был прерван на 28-й минуте по вине болельщиков хозяев поля, попавших петардой в голкипера «Лиона» Антони Лопеша. Арбитр встречи прервал матч и увел игроков с поля, а через час принял решение не возобновлять игру.

Матч, прошедший в среду в Меце, завершился победой гостей со счетом 3:0. Голы на свой счет записали Александр Ляказетт (59-я минута), Жордан Ферри (87) и Корантен Толиссо (90).

«Лион» набрал 54 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице, «Мец» с 35 баллами идет 14-м.

Следующий матч «Лион» проведет 8 апреля дома против «Лорьяна». «Мец» в этот же день сыграет на выезде с «Бордо».

5.04.2017 20:00 основной раунд: 16-й тур Stade Saint-Symphorien
Метц 0:3 Лион
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Филипп Хиншбергер Брюно Женезьо
Голы
10 Александр Ляказетт 59′
12 Жордан Ферри 87′
8 Корантен Толиссо 90+1′
Составы
Тома Дидиллон 1
Гвидо Милан 5
Симон Фалетт 6
Франк Синьорино 13
Иван Бальиу 25
76′ Жорж Манджек 14
4′ Флоран Молле 19
Рено Коад 24
Опа Нгюетт 11
67′ Кевин Лежен 22
Готье Эн 7
36′ 73′ Крис Филиппс 23
Борис Матис 34
1 Антони Лопеш
4 Эмануэль Маммана
5 Муктар Диакаби 57′
13 Кристоф Жалле
15 Жереми Морель
18 Набиль Фекир
28 Матье Вальбуэна
29 Люка Тузар
11 Рашид Геззаль 77′
27 Максвел Гнали Корне
21 Максим Гоналон 85′
8 Корантен Толиссо
10 Александр Ляказетт 85′
12 Жордан Ферри
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 18
3 Удары в створ 6
7 Угловые 6
11 Фолы 15
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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