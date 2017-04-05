«Лион» разгромил «Мец» в переигровке матча 16-го тура чемпионата Франции по футболу

Матч между «Мецом» и «Лионом» изначально должен был состояться 3 декабря, но был прерван на 28-й минуте по вине болельщиков хозяев поля, попавших петардой в голкипера «Лиона» Антони Лопеша. Арбитр встречи прервал матч и увел игроков с поля, а через час принял решение не возобновлять игру.

Матч, прошедший в среду в Меце, завершился победой гостей со счетом 3:0. Голы на свой счет записали Александр Ляказетт (59-я минута), Жордан Ферри (87) и Корантен Толиссо (90).

«Лион» набрал 54 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице, «Мец» с 35 баллами идет 14-м.

Следующий матч «Лион» проведет 8 апреля дома против «Лорьяна». «Мец» в этот же день сыграет на выезде с «Бордо».