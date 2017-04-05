Экс-хавбек ЦСКА Карвальо после паузы в карьере подписал контракт с новым клубом
Бывший полузащитник сборной Бразилии и московского ЦСКА Даниэл Карвальо подписал контракт с бразильским клубом «Пелотас» из родного штата
Рио-Гранди ду Сул, сообщает пресс-служба команды. Детали соглашения не разглашаются.
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В сентябре 2016 года Карвальо объявил об уходе из клуба «Гояс», с которым у него закончился контракт, и намекнул, что собирается повесить бутсы на гвоздь. Игрок сообщил, что у него больше нет сил продолжать играть в футбол, а также заявил, что хочет уделять больше времени бизнесу. С тех пор 34-летний бразилец оставался без клуба.
Даниэл Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 год. Вместе с командой он дважды выигрывал РФПЛ, четыре раза побеждал в Кубке и трижды — в Суперкубке России, а также сыграл ключевую роль в победе российского клуба в Кубке УЕФА—2004/05.
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