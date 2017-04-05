Футболисты брестского «Динамо» обыграли БАТЭ в домашнем полуфинале Кубка Беларуси

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Встреча в Бресте началась без раскачки — хозяева сразу провели быструю атаку, вынудив капитана борисовчан Игоря Стасевича нарушить правила в своей штрафной площади в борьбе с аргентинским форвардом брестчан Леонардо Торресом. Сам пострадавший подошел к 11-метровой отметке, голкипер БАТЭ Денис Щербицкий парировал удар, но Торрес тут же сумел добить мяч в сетку — 1:0. После столь бурного старта гости завладели инициативой, стремясь как можно быстрее выровнять положение, однако защитные порядки динамовцев во главе с французским голкипером Жереми Малербом выстояли. Хозяева не собирались только отбиваться и отвечали разящими контрвыпадами, в которых Щербицкий не раз выручал борисовчан. Почти сразу после перерыва голкипер БАТЭ сбил Джоэла Фамейе, который взялся реализовать второй пенальти, но мяч прошел выше ворот. Однако вскоре ганский легионер реабилитировался и на 57-й минуте установил окончательный результат — 2:0.

В первом сегодняшнем полуфинале футболисты солигорского «Шахтера» обыграли на выезде «Слуцк» со счетом 1:2. Все мячи в этой встрече были забиты в первой половине: у победителей голевой дубль оформил Николай Януш, на что Дмитрий Юсов ответил одним точным ударом.

Судьба путевок в финал решится 26 апреля после ответных полуфинальных игр в Борисове и Слуцке. Решающий поединок за Кубок страны пройдет 28 мая в Гродно.