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5 апреля 2017, 21:15 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Боруссия» Д оштрафовала Обамеянга на 50 тысяч евро

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг был оштрафован клубом на 50 тысяч евро в связи с тем, что гол в ворота «Шальке» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата Германии отпраздновал, надев на себя маску, информирует Kicker. Как выяснилось после встречи, это была маска не одного из супергероев, а рекламная маска компании Nike, с которой африканец подписал контракт до конца карьеры с зарплатой в два миллиона евро в год.

После встречи немецкая фирма опубликовала рекламный ролик, на которой был Обамеянг в этой же маске. Данная история вызвала серьезное недовольство у технического спонсора «Боруссии», компании Puma.

Боруссия Д
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Новости Зарубежного футбола

Обамеянг может быть наказан за надетую маску в игре с «Шальке»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может быть наказан решением руководства клуба в связи с тем, что гол в ворота «Шальке» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата Германии отпраздновал, надев на себя маску.
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