«Боруссия» Д оштрафовала Обамеянга на 50 тысяч евро

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может быть наказан решением руководства клуба в связи с тем, что гол в ворота «Шальке» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата Германии отпраздновал, надев на себя маску.