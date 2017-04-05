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5 апреля 2017, 21:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» — «Манчестер Сити»: Зума и Компани сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Манчестер Сити» на матч 31-го тура английской Премьер-лиги.

Впервые с февраля 2016 года в стартовом составе синих в матче АПЛ появится защитник Курт Зума. Капитан «горожан» Венсан Компани сыграет впервые с 28 января.

«Челси»: Куртуа, Зума, Давид Луис, Кэхилл, Аспиликуэта, Канте, Фабрегас, Алонсо, Педро, Диего Коста, Азар.

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Клиши, Стоунс, Компани, Фернандиньо, Делф, Зане, Сильва, Де Брёйне, Навас, Агуэро.

Начало — в 22:00 мск.

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