Ордабаев: Футболистам «Кайрата» надо сделать выводы

«То, что Муханов придет в “Кайрат”, это утка, на мой взгляд. Не пойму, зачем некоторые люди бегут впереди паровоза и делают такой вброс. Я считаю, что для “Кайрата” еще ничего не потеряно. Можно наверстать упущенное. Но все будет решать руководство. При этом хотелось бы, чтобы команда улучшила свою игру. Особенно это касается ведущих игроков. Они должны правильно воспринять критику и начать играть более лучше. Нет коллективной игры. Каждый сам по себе бегает. Поэтому тренеры и футболисты должны сделать выводы. Они же опытные люди. Очень хочется, чтобы “Кайрат” играл в тот футбол, который показывал в прошлом году. Пока некорректно по отношению к главному тренеру высказываться о его отставке. Выводы делают не болельщики, они просто хотят видеть хорошую игру. И желают, чтобы футболисты пересмотрели свое отношение к делу и все. Ничего страшного пока не произошло, хоть и прозвучал звоночек», — рассказал Ордабаев.

Напомним, что безвыигрышная серия «Кайрата» в премьер-лиге растянулась до четырех матчей. В перенесенной игре 18-го тура подопечные Кахабера Цхададзе сыграли вничью с «Иртышом».