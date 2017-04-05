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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29328966/
5 апреля 2017, 20:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Владельцы «МС» купили клуб из Уругвая и стали сотрудничать с клубом из Венесуэлы

Английский «Манчестер Сити» объявил об увеличении своего представительства в Южной Америке, подписав сразу два соглашения, сообщает пресс-служба клуба.

Дочерняя компания владельцев «горожан» City Football Group официально приобрела клуб второго уругвайского дивизиона «Клуб Атлетико Торке». Эта сделка приведёт к тому, что компания будет инвестировать не только в инфраструктуру уругвайского клуба, но и в тренерский персонал, руководство, академию и главную команду.

Также было объявлено, что City Football Group подписал соглашение о сотрудничестве с командой высшего венесуэльского дивизиона «Атлетико Венесуэла». Стороны будут обмениваться скаутской информацией, а тренерский персонал южноамериканского клуба будет проходить практику в Манчестере.
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