ФФК получит 1 миллион евро от УЕФА

Как написал в своем Instagram председатель Наблюдательного Совета ФК «Кайрат» (Алматы) Кайрат Боранбаев, его имени не будет в списке для голосования на место в Исполкоме УЕФА, которое состоится сегодня в Хельсинки, сообщает Sports.kz.