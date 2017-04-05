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5 апреля 2017, 20:11 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

ФФК получит 1 миллион евро от УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дополнительно инвестирует по 1 миллион евро в развитие каждой ассоциации, входящей в его состав. Об этом в ходе заседания конгресса сообщил президент УЕФА Александер Чеферин, сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на Ua-football.com.

«Мы приняли решение выделить каждой ассоциации дополнительно по одному миллиону евро на текущий цикл. Такие солидарные выплаты стали возможны благодаря хорошим финансовым результатам и успешным турнирам УЕФА», — сообщил Чеферин.

В состав организации входят 55 национальных ассоциаций.

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