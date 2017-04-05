«Челси» предложил Иско зарплату в 190 тысяч евро в неделю?
Полузащитник «Реала» Иско попал в сферу интересов «Челси». Согласно The Sun, главный тренер лондонцев Антонио Конте уведомил руководство клуба о необходимости приобрести испанского хавбека.
Представители «Челси» вышли на агентов футболиста и предложили ему контракт с зарплатой в 190 тысяч евро в неделю. Отмечается, что эта цифра значительно превышает зарплату игрока в «Реале».
Ранее сообщалось, что Иско продлит контракт с мадридцами, истекающий в 2018 году.
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