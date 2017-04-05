«Ливерпулю» запретили регистрировать юных игроков и оштрафовали на £ 100 тыс
Английская
Премьер-лига применила санкции к «Ливерпулю» из-за нарушений правил подписания несовершеннолетних футболистов, сообщает пресс-служба лиги. На клуб был наложен двухлетний запрет на регистрацию новых игроков из английских клубов, не достигших 18 лет. Мерсисайдцам также придётся выплатить штраф в размере £ 100 тыс. (около € 117 тыс.).
Летом 2016 года «Ливерпуль» пытался подписать 12-летнего таланта «Сток Сити». Имя юного футболиста не раскрывается, однако известно, что он считается одним из наибольших талантов этой команды в своём возрасте. «Ливерпуль» в последний момент отказался от сделки,
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