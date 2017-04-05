«Ливерпулю» запретили регистрировать юных игроков и оштрафовали на £ 100 тыс

Летом 2016 года «Ливерпуль» пытался подписать 12-летнего таланта «Сток Сити». Имя юного футболиста не раскрывается, однако известно, что он считается одним из наибольших талантов этой команды в своём возрасте. «Ливерпуль» в последний момент отказался от сделки, из-за чего семья игрока потеряла около £ 1 тыс., а футболист потерял право выступать в нынешнем сезоне.