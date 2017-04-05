Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29328566/
5 апреля 2017, 19:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ливерпулю» запретили регистрировать юных игроков и оштрафовали на £ 100 тыс

Английская Премьер-лига применила санкции к «Ливерпулю» из-за нарушений правил подписания несовершеннолетних футболистов, сообщает пресс-служба лиги. На клуб был наложен двухлетний запрет на регистрацию новых игроков из английских клубов, не достигших 18 лет. Мерсисайдцам также придётся выплатить штраф в размере £ 100 тыс. (около € 117 тыс.).

Летом 2016 года «Ливерпуль» пытался подписать 12-летнего таланта «Сток Сити». Имя юного футболиста не раскрывается, однако известно, что он считается одним из наибольших талантов этой команды в своём возрасте. «Ливерпуль» в последний момент отказался от сделки, из-за чего семья игрока потеряла около £ 1 тыс., а футболист потерял право выступать в нынешнем сезоне.

Ливерпуль
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!