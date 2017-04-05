Голевой дубль Николая Януша помог футболистам «Шахтера» победить в первом полуфинале Кубка Беларуси

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Дебютанты этой стадии кубкового турнира футболисты «Слуцка» принимали на своем поле солигорский «Шахтер» и уступили со счетом 1:2. Гости вышли вперед уже на 11-й минуте, когда свой первый мяч в этой встрече забил их лидер атак Николай Януш. Хозяева отыгрались довольно быстро — через 9 минут Дмитрий Юсов восстановил равновесие, а еще через 5 минут Николай Януш оформил голевой дубль и снова «Шахтер» впереди — 2:1. Этот гол оказался последним, хотя игроки обеих команд имели шансы отличиться.

Позже состоится еще один полуфинал — в Бресте местное «Динамо» сыграет с финалистом прошлого розыгрыша кубка страны борисовским БАТЭ.

Ответные встречи за выход в финал пройдут 26 апреля.