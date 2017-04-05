«Динамо» обыграло «Нефтяник-Укрнефть» и вышло в полуфинал Кубка Украины
В Ахтырке завершился матч ¼ финала Кубка Украины по футболу, в котором «Нефтяник-Укрнефть» принимал киевское «Динамо» и проиграл со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.
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Игра завершилась со счетом 0:1.
Матч проходил с заметным преимуществом киевлян, а единственный гол гости забили в концовке первого тайма. На 44-й минуте отличился Денис Гармаш. Его партнер Николай Морозюк навесил со штрафного справа на дальний угол вратарской. Гармаш выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч в сетку.
После перерыва киевляне грамотно играли на удержание счета и сумели довести матчи до логичной победы.
Таким образом, «Динамо» стало третьим полуфиналистом кубкового турнира после «Николаева» и «Днепра».
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