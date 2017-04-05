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5 апреля 2017, 19:24 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

«Динамо» обыграло «Нефтяник-Укрнефть» и вышло в полуфинал Кубка Украины

В Ахтырке завершился матч ¼ финала Кубка Украины по футболу, в котором «Нефтяник-Укрнефть» принимал киевское «Динамо» и проиграл со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Гостевой матч завершился победой киевлян со счетом 0:1. Увеличить
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Игра завершилась со счетом 0:1.

Матч проходил с заметным преимуществом киевлян, а единственный гол гости забили в концовке первого тайма. На 44-й минуте отличился Денис Гармаш. Его партнер Николай Морозюк навесил со штрафного справа на дальний угол вратарской. Гармаш выпрыгнул выше всех и головой вколотил мяч в сетку.

После перерыва киевляне грамотно играли на удержание счета и сумели довести матчи до логичной победы.

Таким образом, «Динамо» стало третьим полуфиналистом кубкового турнира после «Николаева» и «Днепра».

Судьба так не состоявшегося матча «Полтава» — «Шахтер» будет решена на заседании Контролько-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины. Вероятнее всего, «Полтаве» засчитают техническое поражение и в следующий раунд соревнований выйдет «Шахтер».

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