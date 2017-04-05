Спаллетти может возглавить «Тоттенхэм»?

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Действующий тренер «шпор» Маурисио Покеттино летом может возглавить «Барселону», которую уже официально по окончании текущего сезона покинет Луис Энрике.