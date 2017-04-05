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5 апреля 2017, 19:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Спаллетти может возглавить «Тоттенхэм»?

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти претендует на пост наставника «Тоттенхэма», утверждает Tuttomercatoweb.

Главный тренер <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Лучано</span> <span class=error>Спаллетти</span> претендует на пост наставника Тоттенхэма утверждает Tuttomercatoweb. Увеличить
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Действующий тренер «шпор» Маурисио Покеттино летом может возглавить «Барселону», которую уже официально по окончании текущего сезона покинет Луис Энрике.

Отмечается, что руководство лондонцев не планирует расставаться с аргентинским специалистом, но на случай чрезвычайной ситуации уже составило список из потенциальных кандидатов на пост главного тренера. В этом шорт-листе оказался и экс-тренер «Зенита».

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