Экс-защитник «Барселоны» Бархуан стал главным тренером «Мальорки»

Детали соглашения не разглашаются, однако отмечается, что перед 45-летним специалистом поставлена задача вывести клуб из сложной ситуации, сохранив прописку во втором дивизионе чемпионата Испании. После 32 туров «Мальорка» располагается на предпоследней, 21-й строчке в турнирной таблице Сегунды, отставая на пять очков от спасительного 18-го места.



Бархуан выступал в составе «Барселоны» с 1993 по 2002 год, а с 2009 по 2011 год работал тренером с молодёжной командой каталонцев. Специалист также работал главным тренером в «Рекреативо» и «Альмерии».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Sergi Barjuan: "Hay la necesidad imperiosa de sumar".<br>El nuevo entrenador cree imprescindible "recuperar el ánimo".<a href="https://t.co/SaFVUqulxc">https://t.co/SaFVUqulxc</a> <a href="https://t.co/RTRPfcem7D">pic.twitter.com/RTRPfcem7D</a></p>— RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) <a href="https://twitter.com/RCD_Mallorca/status/849632567246630912">5 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>