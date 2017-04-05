Экс-защитник «Барселоны» Бархуан стал главным тренером «Мальорки»
Бывший защитник сборной Испании и «Барселоны» Серхи Бархуан стал новым главным тренером «Мальорки», сообщает
пресс-служба клуба.
Детали соглашения не разглашаются, однако отмечается, что перед 45-летним специалистом поставлена задача вывести клуб из сложной ситуации, сохранив прописку во втором дивизионе чемпионата Испании. После 32 туров «Мальорка» располагается на предпоследней, 21-й строчке в турнирной таблице Сегунды, отставая на пять очков от спасительного 18-го места.
Бархуан выступал в составе «Барселоны» с 1993 по 2002 год, а с 2009 по 2011 год работал тренером с молодёжной командой каталонцев. Специалист также работал главным тренером в «Рекреативо» и «Альмерии».