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5 апреля 2017, 18:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дуглас Коста вернулся к тренировкам в общей группе «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста приступил к тренировкам в общей группе, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

Вместе с Филиппом Ламом, Франком Рибери, Тьяго Алькантарой и остальными игроками, не вышедшими в стартовом составе в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (0:1), бразилец провёл большую часть тренировки.

В середине марта бразилец получил травму колена, но в данный момент полностью восстановился.

Голкипер Мануэль Нойер и нападающий Томас Мюллер продолжают работать по реабилитационной программе.

Игроки стартового состава вчерашнего матча занимались индивидуально в тренировочном центре.

В ближайшем туре Бундеслиги «Баварию» 8 апреля ожидает домашний матч с дортмундской «Боруссией».

Бавария
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