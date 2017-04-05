Айегбени покинул «Ковентри Сити» спустя менее двух месяцев после перехода
Клуб третьего английского дивизиона «Ковентри Сити» расторг контракт с нападающим Якубу Айегбени спустя менее двух месяцев после того, как подписал с ним соглашение, сообщает
пресс-служба команды.
34-летний футболист 13 февраля подписал контракт с «Ковентри», который был рассчитан до конца текущего сезона. Футболист принял участие лишь в трёх матчах за клуб, проведя на поле в общей сложности 69 минут, но затем получил травму и больше не играл.
Айегбени прежде всего известен по выступлениям за «Портсмут», «Мидлсбро», «Эвертон» и «Блэкберн». Также форвард провёл более 50 матчей за сборную Нигерии.
«Ковентри Сити» занимает последнее место в турнирной таблице третьего дивизиона чемпионата Англии, набрав 32 очка в 40 матчах.
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