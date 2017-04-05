Айегбени покинул «Ковентри Сити» спустя менее двух месяцев после перехода

34-летний футболист 13 февраля подписал контракт с «Ковентри», который был рассчитан до конца текущего сезона. Футболист принял участие лишь в трёх матчах за клуб, проведя на поле в общей сложности 69 минут, но затем получил травму и больше не играл.



Айегбени прежде всего известен по выступлениям за «Портсмут», «Мидлсбро», «Эвертон» и «Блэкберн». Также форвард провёл более 50 матчей за сборную Нигерии.

«Ковентри Сити» занимает последнее место в турнирной таблице третьего дивизиона чемпионата Англии, набрав 32 очка в 40 матчах.