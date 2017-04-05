С «Днепра» сняли три очка в чемпионате Украины, клуб опустился на последнее место

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Как сообщает украинский телеканал «Футбол 1», с клуба сняли очки за невыполнение решение КДК Федерации футбола Украины (ФФУ). Таким образом, у «Днепра» осталось десять очков. Команда делит последнее место с «Волынью».

Напомним, ранее сообщалось, что за долги перед штабом бывшего тренера команды Хуанде Рамоса «Днепр» может быть отправлен в первую лигу.