Конгресс УЕФА: Чеферин за реформы и против шантажа
ХЕЛЬСИНКИ, 5 апреля. /ТАСС/. Очередной конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), состоявшийся в Хельсинки, ознаменовался яркой речью президента организации словенца Александера Чеферина о том, что деньги не должны править футболом, а богатые лиги не имеют права позволять себе заниматься шантажом только на основании собственной финансовой состоятельности.
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Кроме того, в рамках конгресса состоялись выборы в исполком УЕФА, формальное назначение европейских представителей в Совет Международной федерации футбола (ФИФА), также были утверждены предложенные Чеферином административные реформы.
«Деньги не должны править футболом»
Повестка в виду ряда обстоятельств получилась рутинной, поэтому самым ярким моментом оказалась вступительная речь Чеферина. Словенец в очередной раз заявил, что никакой евролиги при нем в качестве главы УЕФА быть не может. «Это не соответствует нашим ценностям и идеалам. Деньги не решают все, они не должны править футболом», — подчеркнул он, напомнив о необходимости постоянного диалога с европейскими клубами и лигами для поиска решений по актуальным для всех сторон вопросам. Чеферин не без удовольствия отметил, что Европейская ассоциация клубов в итоге отказалась от создания закрытой суперлиги.
Также словенец заявил, что не позволит богатым лигам шантажировать УЕФА. На
Интересное заявление сделал и президент ФИФА Джанни Инфантино. «К сожалению, сегодня весь мир слетает с катушек, но футбол может стать той силой, которая может его объединить», — сказал он, добавив при этом, что глупому соперничеству между ФИФА и УЕФА пора положить конец.
Реформы Чеферина
Члены конгресса единогласно проголосовали за принятие предложенных Чеферином реформ. Одна из ключевых идей заключается в том, чтобы кандидаты на выборы/перевыборы в исполком УЕФА должны занимать активный пост в своих национальных ассоциациях (президент,
Также Чеферин предложил ограничить максимальный срок полномочий президента УЕФА и членов исполкома УЕФА тремя сроками по четыре года, выделить два полноценных места в исполкоме УЕФА представителям Ассоциации европейских клубов (АЕК), разрешить экспертам из национальных ассоциаций возглавлять комитеты УЕФА, усилить комитет УЕФА по управлению и соблюдению требований двумя независимыми членами дополнительно к трем действующим.
Президент УЕФА предложил внести поправки в устав организации — включить особую статью, которая гарантирует, что города и стадионы для проведения любых турниров под эгидой организации выбираются абсолютно объективно посредством прозрачного процесса подачи и отбора заявок, а также статью, в которой этика и добросовестное управление прописаны как уставные цели УЕФА.
Формальные выборы
Что касается выборов в исполком УЕФА, то неожиданностей не произошло. Англичанин Дэвид Гилл и голландец Михаэль ван Праг сохранили свои посты, также были избраны
Россия не представлена в исполкоме с 2015 года, когда истек срок полномочий Сергея Фурсенко.
Выборы в совет ФИФА от Европы превратились в формальность. Глава немецкого футбольного союза Герхард Гриндель был единственным кандидатом на одно место с двухлетним мандатом, фактически он заменил своего предшественника во главе национальной ассоциации Вольфганга Нирсбаха, который был отстранен от футбольной деятельности и ушел в отставку в декабре.
Не было никакой интриги и в распределении четырех мест с четырехлетними мандатами. Однако после того, как кандидатура президента Российского футбольного союза Виталия Мутко не была допущена организацией по критерию политической нейтральности, а бывший глава Футбольной ассоциации Исландии Гейр Торстейнссон отказался от участия, претендентов на четыре места осталось трое. В итоге черногорец Деян Савичевич, венгр Шандор Чаньи и киприот Костакис Куцокумнис вошли в совет ФИФА фактически автоматически. Оставшаяся позиция на четырехлетний срок будет заполнена в сентябре на внеочередном исполкоме.
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