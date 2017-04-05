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5 апреля 2017, 17:34 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Мане может пропустить остаток сезона из-за травмы

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане, возможно, пропустит оставшиеся матчи сезона. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Liverpool Echo, Мане может перенести операцию. Он получил травму в матче чемпионата Англии против «Эвертона» (3:1), в котором он открыл счет. Если будет принято решение об операции, то Мане в оставшихся матчах сезона уже не сыграет.

В текущем сезоне 24-летний Садьо Мане провел 29 матчей за «Ливерпуль» и забил 13 мячей при восьми голевых передачах.

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