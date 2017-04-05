«Рома» может пригласить Манчини в случае ухода Спаллетти
Руководство «Ромы» рассматривает кандидатуру Роберто Манчини на должность главного тренера, если команду покинет нынешний наставник Лучано Спаллетти, чей контракт с римлянами действует до конца сезона.
Об этом сообщает Football Italia.
По данным источника, представители римского клуба уже связались с
Также руководство рассматривает кандидатуру главного тренера «Милана» Винченцо Монтеллы. Контракт 42-летнего тренера истекает летом 2018 года, но
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