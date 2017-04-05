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5 апреля 2017, 17:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Рома» может пригласить Манчини в случае ухода Спаллетти

Руководство «Ромы» рассматривает кандидатуру Роберто Манчини на должность главного тренера, если команду покинет нынешний наставник Лучано Спаллетти, чей контракт с римлянами действует до конца сезона.

Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, представители римского клуба уже связались с экс-наставником «Интера», который покинул команду по ходу сезона-2016/17. Манчини готов работать за более низкую зарплату, менее чем € 4,5 млн в год, которые он получал в «Интере».

Также руководство рассматривает кандидатуру главного тренера «Милана» Винченцо Монтеллы. Контракт 42-летнего тренера истекает летом 2018 года, но из-за планируемой продажи клуба его будущее в «Милане» под вопросом.

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