«Рома» может пригласить Манчини в случае ухода Спаллетти

Об этом сообщает Football Italia.



По данным источника, представители римского клуба уже связались с экс-наставником «Интера», который покинул команду по ходу сезона-2016/17. Манчини готов работать за более низкую зарплату, менее чем € 4,5 млн в год, которые он получал в «Интере».



Также руководство рассматривает кандидатуру главного тренера «Милана» Винченцо Монтеллы. Контракт 42-летнего тренера истекает летом 2018 года, но из-за планируемой продажи клуба его будущее в «Милане» под вопросом.