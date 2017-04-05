«Шахтер» просматривает полузащитника сборной Нигерии U-20

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Хавбек уже около недели тренируется с дублирующим составом «горняков», и если сумеет произвести впечатление, то ему будет предложен контракт.

18-летний игрок считается очень перспективным футболистом в Нигерии.