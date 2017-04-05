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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29325520/
5 апреля 2017, 16:07 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

«Шахтер» просматривает полузащитника сборной Нигерии U-20

Как сообщает owngoalnigeria.com, «Шахтер» просматривает полузащитника Сайду Мухтара, который играет за сборную Нигерии U-20.

Как сообщает owngoalnigeria.com Шахтер просматривает полузащитника Сайду <span class=error>Мухтара</span> который играет за сборную Нигерии U-20. Увеличить
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Хавбек уже около недели тренируется с дублирующим составом «горняков», и если сумеет произвести впечатление, то ему будет предложен контракт.

18-летний игрок считается очень перспективным футболистом в Нигерии.

Шахтер Д
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