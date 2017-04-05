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5 апреля 2017, 16:06 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Нефтяник-Укрнефть — Динамо. Соперники определились с формой

Утром состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам, на котором были утверждены комплекты формы, в которых «Нефтяник» и «Динамо» проведут матч ¼ финала Кубка Украины.

Динамовцы сыграют в своей домашней белой форме (голкипер — в зеленом). «Нефтяник» тоже проведет матч в своих традиционных цветах — черно-белых (голкипер — в бордовом).

Напомним, что стартовый свисток главного арбитра встречи Юрия Грисьо прозвучит в 17:00.

Динамо К
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