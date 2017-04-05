Соболев: «Полтава» однозначно снимается, я в этом цирке участвовать не буду

— Я извиняюсь перед болельщиками. Нам стыдно, что так вышло. Но люди в Киеве не знают, что такое стыд. Дети берут пример с действующих футболистов — Срны, Ракицкого. Дети пришли на игроков, которые так и не вышли на поле. «Шахтер» поступил скверно, я призываю полтавчан забыть о таком клубе.

Я узнал об этом решении по публикациям в интернете, были снимки с таких ракурсов, где у нас все плохо. Но ни одного человека на приемке поля не было. Все решения принимались по снимкам. Но ведь пока не вышел на поле, не определишь. Отталкиваться нужно не от цвета травы, а от качества. Оно у нас ровное и качественное. Бразильцы «Шахтера» вообще на пляже играли!

Правда, тут директор матча был, но какие он доклады делал, я не знаю. Уверен, что они были плохими. Они не могут быть независимыми, ведь что им сверху говорят, то они и делают. Мне кроме Макарова никто и не звонил. Я понимаю, что такое поле, сколько труда вложено. Сюда ведь ни один человек не приехал. Решение принимал Дигтярь. Если б он любил свой город и полтавчан — решение было бы другое. Я ему вчера говорил: надень мягкую обувь и пройди, посмотришь, есть ли кочки.

Это правдивая информация о ликвидации клуба. Вся инфраструктура перейдет детской школе. «Полтава» однозначно снимается, я в этом цирке участвовать не буду. Болельщиков надо уважать! У нас про популяризацию футбола забыли. Так сложились обстоятельства в украинском футболе. Футбол с детей начинается, а не с приглашения бразильцев, — приводит слова Соболева Sport Arena.