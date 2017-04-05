СМИ: «Черноморцу» запретили проводить матчи на своем стадионе

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Об этом сообщают «Вести».

Ранее издание «Спорт-Экспресс в Украине» сообщало, что руководство «Черноморца» планирует приступить к замене газона на своем стадионе после завершения чемпионата Украины.

Напомним, что сегодня по той же причине был отменен ранее перенесенный матч ¼-й финала Кубка Украины «Полтава» — «Шахтер». Президент полтавского клуба Леонид Соболев в знак протеста заявил, что снимает команду с чемпионата.