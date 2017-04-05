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5 апреля 2017, 16:01 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

СМИ: «Черноморцу» запретили проводить матчи на своем стадионе

ФФУ запретила одесскому клубу проводить матчи на стадионе «Черноморец» до тех пор, пока поле арены не будет приведено в порядок.

<span class=error>ФФУ</span> запретила одесскому клубу проводить матчи на стадионе Черноморец до тех пор пока поле арены не будет приведено в порядок. Увеличить
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Об этом сообщают «Вести».

Ранее издание «Спорт-Экспресс в Украине» сообщало, что руководство «Черноморца» планирует приступить к замене газона на своем стадионе после завершения чемпионата Украины.

Напомним, что сегодня по той же причине был отменен ранее перенесенный матч ¼-й финала Кубка Украины «Полтава» — «Шахтер». Президент полтавского клуба Леонид Соболев в знак протеста заявил, что снимает команду с чемпионата.

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УПЛ: «Черноморец» неожиданно проиграл «Стали», «Олимпик» обыграл «Ворсклу»

УПЛ: «Черноморец» неожиданно проиграл «Стали», «Олимпик» обыграл «Ворсклу»

В Одессе и Полтаве завершились стартовые матчи 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в которых «Черноморец» неожиданно проиграл «Стали» из Каменского, а номинальный хозяин поля донецкий «Олимпик» в рехультативном матче обыграл «Ворсклу», сообщает официальный сайт соревнований.
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